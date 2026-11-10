|
10.11.2026 14:01:38
Linke kritisiert Bundeswehr-Shop
BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke im Bundestag hat den neuen Bundeswehr-Onlineshop kritisiert, der am Donnerstag starten soll. "Mit der Forderung, die Bundeswehr soll raus aus den Schulen, meinten wir ganz sicher nicht, sie soll ihre Werbung in die Badewannen von Kleinkindern tragen", sagte Linke-Fraktionschef Sören Pellmann laut einer Mitteilung in Berlin. "Dass die Bundeswehr nun Quietsche-Enten mit Sturmgewehren verkauft, ist eine unangebrachte Verharmlosung des riskanten Jobs von Soldaten und Soldatinnen", fügte er hinzu.
Die Bundeswehr müsse offen über die tatsächlichen Bedingungen und Gefahren der Berufe in der Bundeswehr aufklären, statt Krieg und den Dienst an der Waffe mit bunten Lifestyle-Produkten zu bagatellisieren.
Ab Donnerstag will die Bundeswehr über einen Online-Shop Kleidung, Werkzeug und Alltagsgegenständen mit der Aufschrift Bundeswehr und dem Eisernen Kreuz verkaufen, wie das Verteidigungsministerium mitgeteilt hatte. So sollen die deutschen Streitkräfte "sichtbarer und nahbarer" werden./jr/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.