18.10.2026 12:02:38

Linke kritisiert Personallücken bei Schwarzarbeitskontrolle

BERLIN (dpa-AFX) - Der Anteil unbesetzter Stellen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ist von 11 Prozent im Jahr 2024 auf 19 Prozent im Jahr 2026 gestiegen. Das geht nach Angaben des Linken-Bundestagsabgeordneten Cem Ince aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage hervor. Besonders hoch sei die Personalunterdeckung in Frankfurt am Main mit 34,5 Prozent, München mit 29 Prozent und Augsburg mit 25,9 Prozent.

Der Personalbedarf sei deutlich stärker gewachsen als der Personaleinsatz, vor allem wegen erweiterter Kompetenzen der Behörde. Die Bundesregierung wolle den Bedarf vor allem mit Ausbildung und Nachwuchskräften decken.

"Jede fünfte Stelle bei der FKS ist unbesetzt. So kann die Behörde Ausbeutung und Betrug nicht effektiv bekämpfen" erklärte Ince, der für die Linksfraktion im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales sitzt. Er forderte, die Doppelrolle der FKS als Strafverfolgungsbehörde und Ersatz-Arbeitsinspektion zu überdenken. Schutz und Ermittlungen gegen Betroffene von Ausbeutung seien kaum miteinander vereinbar.

Ince kritisierte zudem, dass sich laut der Antwort der Bundesregierung im Schnitt der Jahre 2015 bis 2025 rund 85 Prozent der von der FKS eingeleiteten Strafverfahren gegen Arbeitnehmer richten./ram/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:58 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen