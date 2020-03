Linke lehnt Forderung nach Hochfahren der Wirtschaft nach Ostern ab

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Linke hat Forderungen von Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann zurückgewiesen, dass die Wirtschaft nach Ostern schrittweise wieder hochgefahren werden sollte. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass man bei der Entscheidung, wann die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einschränkung des öffentlichen Lebens wieder gelockert werden, auf Gesundheitsexperten hören sollte und die gesundheitliche Gefährdung nicht noch erhöht werden dürfe.

"Ich finde, dass derartige Äußerungen im Moment nicht zeitgemäß sind", sagte Bartsch zu Linnemanns Forderung. Natürlich müsse man dafür sorgen, dass Deutschland, Europa und die Welt nicht in eine nicht bewältigbare Krise komme. "Aber das kann nicht heißen, wir fahren jetzt mal die Wirtschaft hoch, weil jetzt gerade Ostern war. So geht das nicht. Da fordere ich auch ein Maß an Zurückhaltung in dieser Frage", sagte Bartsch.

Linnemann hatte der Bild-Zeitung gesagt, dass für manche Unternehmen jetzt schon die Schmerzgrenze erreicht sei. "Für die gesamte Volkswirtschaft und unseren Staat wird der Schaden nachhaltig und über Jahrzehnte nicht kompensierbar sein, wenn wir nicht spätestens nach Ostern die Wirtschaft wieder schrittweise hochfahren", sagte Linnemann.

Bartsch forderte zudem eine Steuerreform zur Finanzierung des Hilfspakets, bei der Menschen mit großen Vermögen stärker belastet werden sollten. Entlastet werden sollten diejenigen, die "jeden Tag ihren Mann stehen". "Wer zahlt die Krise, wird eine zentrale Frage in den nächsten Wochen und Monaten sein", sagte Bartsch.

