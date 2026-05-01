01.05.2026 07:15:38

Linke mobilisiert gegen 'Kürzungspolitik mit der Kettensäge'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke mobilisiert zum 1. Mai gegen die Reformpolitik der Bundesregierung. "Die Koalition macht Kürzungspolitik mit der Kettensäge und zerlegt hart erkämpfte Arbeitnehmerrechte und unsere Sozialsysteme", sagte die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner der Deutschen Presse-Agentur.

Sie bezog dies auf Pläne von Union und SPD, Arbeitszeiten auszuweiten, und Erwägungen, Feiertage wie den 1. Mai zu streichen. Schwerdtner appellierte vor allem an die SPD auf, den Acht-Stunden-Tag für alle Beschäftigten zu sichern.

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, "im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit (zu) schaffen". Kritiker fürchten, dass damit regelmäßig mehr als acht Stunden pro Tag gearbeitet werden muss. Dagegen laufen auch die Gewerkschaften Sturm.

Bundesweit werden heute am Tag der Arbeit Tausende zu Kundgebungen erwartet. Das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds lautet "Erst unsere Jobs, dann eure Profite!"/vsr/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
18:27 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen