07.09.2026 15:37:38

Linke nennen Haushalt 'Konjunkturprogramm für Rechtsextreme'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke im Bundestag wirft der Bundesregierung vor, mit Sozialkürzungen im Haushalt die Demokratie ins Wanken zu bringen. "Dieser Haushalt ist ein Zukunftskiller für unseren Sozialstaat", sagte Fraktionschefin Heidi Reichinnek in Berlin. "Und dieser Haushalt ist ein einziges Konjunkturprogramm für die Rechtsextremen."

Co-Fraktionschef Sören Pellmann nannte hohe Rüstungsausgaben bei gleichzeitigen Einsparungen im Sozialen "politischen Wahnsinn" und meinte: "Wenn die Union diese Gelegenheit nicht nutzt, um ihren sozialen Kahlschlag zu stoppen, dann macht sie sich zum Totengräber unserer Demokratie."

Zum Erfolg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagte Reichinnek: "Das ist die größte Bedrohung, die unsere Demokratie jemals erlebt hat."/vsr/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:06 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Rekordjagd -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen