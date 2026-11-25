BERLIN (dpa-AFX) - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hat die Haushaltspläne der schwarz-roten Koalition als "blass und kalt" bezeichnet. In der Generaldebatte im Bundestag kritisierte sie einen "Sozialkahlschlag" und eine "Kürzungsorgie", die "Militarisierung und grenzenloser Aufrüstung" gegenüberstünden. Die Koalition verschärfe die soziale Unsicherheit und fahre das Land komplett auf Verschleiß.

Sie sehe einen roten Faden im Haushalt, sagte Reichinnek: "Weniger Geld für Kitas - Schulen und Sporthallen gammeln vor sich hin. Klimaschutz findet nicht statt. Es ist kein Wunder, dass die Gen Z immer und immer wieder auf die Straße geht." Reichinnek forderte eine "Umverteilung von oben nach unten"./jr/DP/zb