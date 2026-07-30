KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 00:01:00
Linkedin-Beiträge „als KI-Slop melden‟
Mit dem Chatbot-Hype hat sich Linkedin vom Hort der Business-Schwurbler zum Hort der KI-Schwurbler gewandelt. Eine Opportunity für Learnings für den CPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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