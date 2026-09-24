Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.09.2026 13:28:43
LinkedIn Co-Founder Backs Local Control Over Data Center Development: 'Communities That Will Live Alongside a Data center...'
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