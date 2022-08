Linken-Chef rechnet mit Protest wegen steigender Preise

BERLIN (dpa-AFX) - Der Linken-Parteichef Martin Schirdewan rechnet angesichts stark steigender Preise mit sozialen Protesten. In anderen Ländern wie Österreich und Frankreich werde dazu mobilisiert, und "auch hier in Deutschland wird es natürlich zu sozialen Protesten kommen", sagte Schirdewan in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv.

Er begrüße das, weil "wir Druck auf die Bundesregierung ausüben müssen", sagte der Linken-Chef. Die Bundesregierung zeige sich derzeit handlungsunfähig, die sozialen Konsequenzen der Energiekrise und Inflation zu beheben.

Laut einer Umfrage des ZDF-"Politbarometer" werfen 58 Prozent der 1389 Befragten der Bundesregierung vor, zu wenig für eine Entlastung zu tun. 30 Prozent finden die getroffenen Maßnahmen demnach gerade richtig. 5 Prozent sind der Meinung, es werde dafür sogar zu viel getan./edi/DP/jha