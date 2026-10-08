|
08.10.2026 10:51:38
Linken-Vorsitzende sieht Ende von Schwarz-Rot im Fall von Siegmund-Wahl
BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner erwartet ein Ende der schwarz-roten Koalition im Bund, falls der AfD-Politiker Ulrich Siegmund mit Stimmen der CDU zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt wird. "Das wäre dann wirklich der Moment, wo die Koalition, die Bundesregierung eigentlich zerbrechen müsste", sagte Schwerdtner in der Sendung "Frühstart" von ntv und RTL.
Sie verwies auf Berichte über Absprachen nicht nur zwischen BSW und AfD, sondern auch zwischen AfD und CDU. Wer einen Ministerpräsidenten Siegmund mitwähle, lasse die Brandmauer offen fallen. Dann könnten CDU und SPD nicht mehr miteinander koalieren, so Schwerdtner. Die Entscheidung darüber liege dann bei der SPD.
Tobias Rausch war am Dienstag zum bundesweit ersten Landtagspräsidenten der AfD gewählt worden. Bei der geheimen Abstimmung erhielt Rausch 48 von 82 Stimmen - vier mehr, als die Fraktionen von AfD und BSW zusammen haben. Die Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt steht im Dezember an./rew/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.