Linkers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Linkers stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Linkers vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,80 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,470 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 266,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 48,470 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -39,780 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,35 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Linkers 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at