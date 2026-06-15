Linkers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Linkers hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 442,8 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 462,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at