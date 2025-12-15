|
Linkers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Linkers hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 15,74 JPY gegenüber -10,910 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,91 Prozent auf 288,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 303,6 Millionen JPY gelegen.
