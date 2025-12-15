Linkers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Linkers hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 15,74 JPY gegenüber -10,910 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,91 Prozent auf 288,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 303,6 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at