Linkers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Linkers hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Linkers ein Ergebnis je Aktie von -7,320 JPY vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,76 Prozent auf 355,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 304,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at