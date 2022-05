Linkfire A-S Bearer and-or registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Linkfire A-S Bearer and-or registered hat am 25.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,192 DKK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,064 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,8 Millionen DKK – ein Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linkfire A-S Bearer and-or registered 7,4 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at