Linkhome Holdings Stock Jumps 25% On AI Infrastructure Expansion Plan

(RTTNews) - Linkhome Holdings Inc. (LHAI) shares climbed 25.29 percent to $1.6150, up $0.3250 on Wednesday from the previous close of $1.2900, after the company announced a strategic expansion into the AI infrastructure market, including GPU cloud services, AI data center solutions and enterprise AI offerings.

The stock opened at $1.40 and traded between $1.36 and $1.67 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached 13.30 million shares, compared with an average daily volume of 6.24 million shares.

As part of the initiative, Linkhome signed a non-binding memorandum of understanding with an enterprise customer for AI infrastructure and GPU computing services with a potential contract value of up to $10.5 million, subject to definitive agreements. The company plans to deliver these services through its OpenLink decentralized AI infrastructure platform, which is designed to connect enterprise AI demand with distributed GPU resources using a capital-light model.

Linkhome shares have traded between $0.53 and $22.33 over the past 52 weeks.