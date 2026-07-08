Linkhome Holdings Aktie

Linkhome Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40J6T / ISIN: US53578M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 16:07:49

Linkhome Holdings Stock Jumps 25% On AI Infrastructure Expansion Plan

(RTTNews) - Linkhome Holdings Inc. (LHAI) shares climbed 25.29 percent to $1.6150, up $0.3250 on Wednesday from the previous close of $1.2900, after the company announced a strategic expansion into the AI infrastructure market, including GPU cloud services, AI data center solutions and enterprise AI offerings.

The stock opened at $1.40 and traded between $1.36 and $1.67 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached 13.30 million shares, compared with an average daily volume of 6.24 million shares.

As part of the initiative, Linkhome signed a non-binding memorandum of understanding with an enterprise customer for AI infrastructure and GPU computing services with a potential contract value of up to $10.5 million, subject to definitive agreements. The company plans to deliver these services through its OpenLink decentralized AI infrastructure platform, which is designed to connect enterprise AI demand with distributed GPU resources using a capital-light model.

Linkhome shares have traded between $0.53 and $22.33 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Linkhome Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Linkhome Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Linkhome Holdings Inc Registered Shs 1,32 -9,93% Linkhome Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gegenbewegung nach Verlusten: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt über 25.000 Punkten -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten erholte sich der heimische Markt. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentiert sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Märkte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen