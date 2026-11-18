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18.11.2026 06:31:28
Linkhome informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Linkhome präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linkhome in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,3 Millionen USD im Vergleich zu 5,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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