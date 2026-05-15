Linkhome legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Linkhome lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,01 Prozent auf 4,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at