Linkspopulist Petro gewinnt Präsidentschaftswahlen in Kolumbien

Bogota (Reuters) - Der Linkspopulist Gustavo Petro wird der nächste Präsident Kolumbiens. Er konnte sich in einer Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen mit 50,8 Prozent der Stimmen gegen den überraschend in den zweiten Wahlgang eingezogenen Unternehmer Rodolfo Hernandez mit 46,9 Prozent durchsetzen, teilte das Wahlbüro nach Auszählung von 89,4 Prozent der Stimmen am Sonntag mit. "Heute ist ein Tag des Feierns für das Volk. Sie sollen den ersten Sieg des Volkes feiern. Möge so viel Leid in der Freude aufgefangen werden, die heute das Herz des Heimatlandes durchflutet", schrieb Petro, ein ehemaliger Guerillero, nach Bekanntgabe des vorläufigen offiziellen Wahlergebnisses auf Twitter https://twitter.com/petrogustavo/status/1538645778540937217. Der frühere Bürgermeister der Hauptstadt Bogota und derzeitiger Senator kandidierte zum dritten Mal für das Amt und ist der erste linke Präsident Kolumbiens.

Petro will in dem Andenland einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel einleiten. Er tritt mit dem Versprechen an, die Erschließung neuer Ölvorkommen zu stoppen und die Ungleichheit in dem Andenland mit kostenfreien Zugang zu Universitäten und einer Rentenreform zu bekämpfen. Etwa 39 Millionen Kolumbianer waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Landesweit haben offiziellen Angaben zufolge rund 20 Millionen ihre Stimme abgegeben.

