09.01.2026 08:54:38

Linnemann: Deutschland hat 2026 Chance zum Aufbruch

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht die schwarz-rote Koalition in der Pflicht, in diesem Jahr trotz vieler Wahlkämpfe Reformen zu vereinbaren. Wahltermine dürften keine Ausreden sein, sagte Linnemann im ZDF-"Morgenmagazin". Der CDU-Politiker sprach von notwendigem Mut zu Reformen für die sozialen Sicherungssysteme. Hier brauche es ein Reformpaket. In diesem Jahr finden allein fünf Landtagswahlen statt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März sowie in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September.

Linnemann zeigte sich diesbezüglich aber optimistisch. Deutschland habe die Beschreibungsangst abgelegt, "es wird nichts mehr schöngeredet". Zudem wollten mehr als 70 Prozent der Menschen Veränderung. Aus dieser Mischung sehe er für dieses Jahr eine Chance zum Aufbruch. Auch würden schon beschlossene Maßnahmen wie die Energiepreissenkung, die Aktivrente und zum Bürokratieabbau wirken. "Deswegen bin ich optimistisch", sagt Linnemann./shy/DP/jha

