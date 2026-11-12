12.11.2026 13:53:38

Linnemann verteidigt Pflege-Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann hat die geplanten Reformen bei der Pflege und für stabile allgemeine Beiträge verteidigt. Es gelte zu schauen, dass der Familienvater und die Familienmutter den Job nicht verlieren, weil die Arbeitskosten zu hoch sind, sagte der CDU-Politiker beim Deutschen Pflegetag in Berlin. Zugleich habe Deutschland Gott sei Dank als Errungenschaft ein solidarisches Pflegesystem, in dem es um Menschlichkeit und Würde gehe. "Deswegen sollten wir dieses Sozialsystem in der Sache auch stärken, dass es für die nächsten Generationen zukunftsfest gemacht wird."

Um die Pflegeversicherung für 2027 finanziell zu stabilisieren, hat die Koalition ein Sparpaket in den Bundestag eingebracht. Es sieht Ausgabenbremsen und Mehreinnahmen vor, um ein Minus von wohl 7,6 Milliarden Euro zu decken. Für eine größere Strukturreform soll dann eine Kommission Vorschläge machen.

Frühschicht mit einer Pflegerin

Linnemann berichtete, dass er am frühen Morgen eine ambulante Pflegerin der Johanniter in Brandenburg begleitet habe. Ihm sei deutlich geworden, dass der "Wesenskern von Pflege" das Pflegen von Beziehungen und der menschliche Kontakt seien. So habe es eine Pflegebedürftige genossen, mit der Pflegekraft einfach zu reden. "Das müssen wir auch politisch mitdenken, dass Pflegekräfte nicht einfach irgendwelche Größen sind, sondern Kitt einer Gesellschaft."

Der Deutsche Pflegerat als Dachorganisation der Pflegeberufe kritisierte, dass mit Einsparungen Mindestvorgaben zur Personalbesetzung und eine bessere Bezahlung angegriffen werden. "Pflegefachpersonen sind kein unbegrenzt verfügbares Versprechen", sagte Präsidentin Christine Vogler. Ein System müsse wirtschaftlich arbeiten. Man müsse aber auch darüber sprechen, "was unterlassene Pflege kostet: menschlich, gesundheitlich und finanziell."/sam/DP/jha

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