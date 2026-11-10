LINTEC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LINTEC gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 106,45 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat LINTEC 89,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at