LINTEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LINTEC lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 51,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LINTEC noch ein Gewinn pro Aktie von -24,120 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,56 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 264,48 JPY gegenüber 211,98 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 319,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 315,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at