LINTEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LINTEC hat am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 82,44 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LINTEC noch ein Gewinn pro Aktie von 57,57 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,18 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 77,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at