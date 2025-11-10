LINTEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LINTEC hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 77,91 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 71,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 77,68 Milliarden JPY, gegenüber 82,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at