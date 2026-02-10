|
LINTEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LINTEC hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 77,39 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LINTEC 78,03 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 82,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LINTEC 80,55 Milliarden JPY umgesetzt.
