AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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18.06.2026 12:45:00
Linuxer ärgert sich über AMD wegen Abschaltung der RAM-Verschlüsselung TSME
Neuere Versionen der UEFI-BIOS-Komponente AGESA schalten bei manchen AMD-Ryzen-Prozessoren eine Funktion ab, die sie nie haben sollten – das verärgert manche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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