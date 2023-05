Linz Textil 2022 mit kräftigem Ergebnisplus

Linz Textil konnte im Geschäftsjahr 2022 deutlich zulegen: Das Ergebnis vor Steuern betrug 3,95 Mio. Euro, dies entspricht einem Plus von 6,8 Prozent. Unterm Strich erzielte der Konzern jedoch einen Gewinn von 3,78 Mio. Euro - um 21,7 Prozent mehr als 2021. Dabei steigerte die Gruppe den Umsatz um 5,9 Prozent auf 97,97 Mio. Euro, geht aus dem Finanzbericht der Linz-Textil-Gruppe hervor.

Rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes entfielen auf das Segment "Textile Halbfabrikate". Obwohl die Absatzmenge gesunken ist, stieg der Umsatz dank Preissteigerungen um 11,3 Prozent. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg um 1,86 auf 3,95 Mio. Euro. Den deutlichen Ergebnisanstieg verdankt die Linz-Textil-Gruppe nicht nur den Preiserhöhungen, sondern auch geringeren Abschreibungen und Gewinnen aus Anlagenverkäufen.

Dafür ging der Umsatz im Segment "Textile Fertigfabrikate" um 3,5 Prozent auf knapp 33 Mio. Euro zurück. Wobei der Rückgang vor allem auf das um 28 Prozent schwächere E-Commerce Geschäft zurückzuführen ist. Aber auch die geringere Frequenz im österreichischen Fachhandel wirkte sich mit einem Umsatzrückgang um 8 Prozent negativ aus. Und bei den Lizenzmarken wurde ein Umsatzverlust von 23 Prozent erzielt. Hier brach das EGT um 2,35 Mio. auf 1,48 Mio. Euro ein. Dies sei im Wesentlichen auf geringere Absätze und die Kostensteigerungen bei der Energie zurückzuführen.

Positiv entwickelte sich das EGT im Segment "Immobilien": Dieses lag um 2,19 Mio. Euro über jenem des Jahres zuvor. Einerseits gab es 2021 eine außerordentliche Abschreibung der vermieteten Hotel-Immobilie in Höhe von 1,39 Mio. Euro. Außerdem erzielte die Linz Textil im Vorjahr einen Veräußerungsgewinn aus einem Grundstück in Reutte in Höhe von 312.000 Euro.

fel/cs

ISIN AT0000723606 WEB http://www.linz-textil.at