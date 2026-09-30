Linzer Kontron bekommt neuen Technologie-Vorstand

Der in Frankfurt börsennotierte oberösterreichischen Technologiekonzern Kontron hat einen neuen Technologie-Vorstand. Martin Rausch wurde mit Wirkung zum 30. September 2026 in den Vorstand berufen und übernimmt als Chief Technology Officer (CTO) die technische Leitung des Unternehmens, geht aus einer Aussendung hervor. Die Position wird neu im nun fünfköpfigen Vorstand geschaffen. Rausch war zuvor bereits Teil der erweiterten Geschäftsführung bei Kontron.

Darüber hinaus sei eine Zahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf von 96 Prozent des Modulgeschäfts Jumptec in Höhe von 126 Mio. Euro im dritten Quartal bei Kontron eingegangen. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec hat Mitte 2025 den Großteil des Modulgeschäfts übernommen. Kontron hält noch vier Prozent. Die Zahlung stärkt die finanzielle Basis und gibt Spielraum für Wachstum, so der Technologiekonzern. Man wolle etwa strategische Zukäufe im Segment Software and Solutions prüfen.

cgh/cri

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