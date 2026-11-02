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02.11.2026 06:31:29
Lion Asiapac: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lion Asiapac hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48,63 Prozent auf 4,1 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,0 Millionen SGD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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