Lion Asiapac: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lion Asiapac ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lion Asiapac die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,4 Millionen SGD – eine Minderung von 22,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,3 Millionen SGD eingefahren.

Redaktion finanzen.at