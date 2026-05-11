Lion Asiapac: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lion Asiapac präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,4 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,6 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at