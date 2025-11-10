Lion: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lion hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent auf 105,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at