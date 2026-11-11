Lion Copper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lion Copper hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,370 CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at