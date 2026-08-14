LION E-Mobility präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LION E-Mobility hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,6 Millionen EUR, gegenüber 3,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at