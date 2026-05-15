LION E-Mobility präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LION E-Mobility hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

LION E-Mobility hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 EUR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 3,3 Millionen EUR, gegenüber 6,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 49,23 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at