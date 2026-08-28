Lion Forest Industries Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lion Forest Industries Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,98 Prozent auf 205,4 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at