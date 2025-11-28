|
Lion Forest Industries Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lion Forest Industries Bhd lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lion Forest Industries Bhd ein Ergebnis je Aktie von 0,010 MYR vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Lion Forest Industries Bhd im vergangenen Quartal 177,1 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lion Forest Industries Bhd 186,7 Millionen MYR umsetzen können.
