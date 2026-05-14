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14.05.2026 06:31:29
Lion gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lion hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,21 JPY, nach 14,57 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Lion 99,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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