Valuetronics Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: A0MM71 / ISIN: BMG9316Y1084
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02.08.2026 12:20:40
Lion Global Investors accumulates shares in Valuetronics and iX Biopharma
[SINGAPORE] Over the five sessions, more than 50 director interests and substantial shareholdings were filed for close to 30 primary-listed stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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