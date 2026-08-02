Valuetronics Holdings LtdShs Aktie

Valuetronics Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MM71 / ISIN: BMG9316Y1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 12:20:40

Lion Global Investors accumulates shares in Valuetronics and iX Biopharma

[SINGAPORE] Over the five sessions, more than 50 director interests and substantial shareholdings were filed for close to 30 primary-listed stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Valuetronics Holdings LtdShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.