Lion One Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lion One Metals präsentierte am 02.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,1 Millionen AUD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,6 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at