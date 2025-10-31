31.10.2025 06:31:28

Lion One Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lion One Metals gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 74,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 9,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lion One Metals -0,130 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Lion One Metals in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 293,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 57,97 Millionen CAD im Vergleich zu 14,75 Millionen CAD im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
