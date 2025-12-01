Lion One Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lion One Metals hat am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 73,83 Prozent auf 18,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

