Lion One Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lion One Metals ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lion One Metals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 76,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,2 Millionen AUD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,5 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at