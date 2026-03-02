Lion One Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lion One Metals lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,1 Millionen AUD umgesetzt, gegenüber 19,8 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at