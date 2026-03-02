Lion One Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lion One Metals hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at