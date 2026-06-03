Lion One Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lion One Metals lud am 02.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,4 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at