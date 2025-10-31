Lion One Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lion One Metals hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,4 Millionen AUD – ein Plus von 76,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lion One Metals 10,4 Millionen AUD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 AUD beziffert. Im Vorjahr waren -0,150 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 286,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,17 Millionen AUD umgesetzt, gegenüber 16,61 Millionen AUD im Vorjahr.

