Lion präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lion präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 23,99 JPY gegenüber 20,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,63 Milliarden JPY – ein Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lion 105,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at