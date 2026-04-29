Lion Rock Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lion Rock Resources äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lion Rock Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Lion Rock Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,100 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at